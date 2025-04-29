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Кондо с террасой в Чонбури, Таиланд

Паттайя
44
Паттайя
209
Банг Саре
5
Кондо Удалить
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72 объекта найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/38
Тип: Студия1 ванная комната Площадь: 26,5 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 16-й Сборы з…
$105,849
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
LAGUNA BEACH RESORT  2   Иностранное название ВСЕ НОВОЕ! 1 спальня 37м2; 2 этажа здание DОбз…
$66,765
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/6
2 спальни, 2 ванные комнаты, 165 м2 в Nordic Residence Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты П…
$229,412
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/24
Cosy Beach View in Pratumnak, Pattaya •Type: 1 bedroom •Size: 49 sq m.  •Fully furnishe…
$108,823
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom 65 m2 Pool side in Zenith Pattaya Condominium Size 30 sqm Forei…
$190,882
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/36
Продается полностью меблированная студия площадью 55 квадратных метров, на высоком этаже, в …
$117,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 42/55
2 спальни 2 ванные комнаты в Copacabana Coral ReefТип: 2 спальни 2 ванные комнаты Размер: 69…
$299,255
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14/29
RIVIERA MALIBU AND RESIDENCE 2 BEDROOM FOR SALE  PROPERTY DETAILS:  • 14 floor, 75 sqm (…
$438,235
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Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 20/54
Продается роскошный кондоминиум Northpoint Расположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Высо…
$823,529
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/8
Новинка на рынке! Полностью меблированная 2-комнатная квартира на продажу в резиденции Grand…
$138,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/31
1-комнатная квартира 55 м2 в Baan Plai Haad - Паттайя • 1 спальня • 55 м2 • Этаж 20-й •…
$164,705
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 28/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 28-й Плата з…
$470,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Этаж 20/43
Кондоминиум Sky Beach Тип 3 спальни 3 ванные Площадь 163 кв. м  Иностранное имя Сборы з…
$588,235
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 8/8
2 спальни, 2 ванные комнаты в Atlantis Condo Resort в Джомтьене, Паттайя Тип 2 спальни, …
$105,294
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 24/31
Дуплекс 2-комнатная квартира в Baan Plai Haad Pattaya недалеко от Pattaya North  Тип: Дупле…
$435,294
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 7/8
Кондоминиум Wongamat Residence рядом с Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Amazon Residence в Джомтьене, Паттайя на продажу 1 спальня Напрямую владельцу Amazon cond…
$71,922
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 21/55
Вторичная продажа 1 спальни 1 ванной комнаты 39 м2 в Copacabana Coral Reef  Копакабана Корал…
$167,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 28/37
1 спальня1 ванная комната в Zire Wongamat Pattaya Тип: 1 спальня1 ванная комната Вид: Вид…
$150,386
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 4/6
Продается 2-комнатная квартира в Nordic Residence Condominium, Пратамнак, Паттайя Хорошее …
$138,235
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 1 bedroom 1 bathroom …
$148,706
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/55
Arom Wongamat in North Pattaya, Pattaya -Type 2 bedroom  -Size 81.6 sq.m. -Floor 3  rd …
$515,491
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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