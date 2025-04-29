Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Поле для гольфа

Кондо около гольф-клуба в Чонбури, Таиланд

Паттайя
44
Паттайя
209
Банг Саре
5
Кондо Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/8
1Bedroom 1Bathroom Pool view 29.30 m2 in  Pristine Park 3, Jomtien, Pattaya Chon Buri …
$74,419
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
LAGUNA BEACH RESORT  2   Иностранное название ВСЕ НОВОЕ! 1 спальня 37м2; 2 этажа здание DОбз…
$66,765
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 8/8
Studio Pool view 25 m2 in  Pristine Park 3, Jomtien, Pattaya Chon Buri  Type: Studio  …
$60,491
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/55
1 спальня 38 м2 в Arom Wongamat Arom Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя-Тип 1 спальня  -Пл…
$270,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти