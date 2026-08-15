Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Вид на море

Кондоминиумы с видом на море в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
24
Паттайя
919
Банг Саре
25
Кондо Удалить
Очистить
80 объектов найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 28/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - 28 …
$882,349
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 17/30
Срочная продажа студии с видом на море в The Peak TowersСтудия  32 кв. м. с видом на море По…
$79,412
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 15/24
3 спальни, 3 ванные комнаты в Silver Beach в Северной Паттайе, Паттайя• Тип 3 спальни, 3 ван…
$500,000
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 29/43
Продается студия с видом на море в Sky Beach Condo Студия  55 кв. м Полностью меблирован…
$105,882
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$220,585
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 спальни на продажу • Здание  A  • Площадь 97 кв. м • 2-й этаж …
Цена по запросу
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 21/55
Вторичная продажа 1 спальни 1 ванной комнаты 39 м2 в Copacabana Coral Reef  Копакабана Корал…
$167,647
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 20/31
2 спальни 2 ванная комната в базе центральная паттайя в Южной Паттайе, Паттайя Тип: 2 спал…
$250,000
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/12
2 спальни 105 м2 Siam Penthouse 3 в Северной Паттайе, Паттайя• 2 спальни  2 ванные комнаты с…
$264,706
Оставить заявку
Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
2 спальни, 2 ванные комнаты в Montrari на Джомтьене, Паттайя-134 кв. м. -2 спальни, 2 ванные…
$279,412
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/55
1 спальня 38 м2 в Arom Wongamat Arom Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя-Тип 1 спальня  -Пл…
$270,588
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/20
Вид на море, 1 спальня, 1 ванная комната в 1 Tower Pratumnak в районе Пратумнак, ПаттайяХАРА…
$182,353
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/27
Продается полностью меблированная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой, площадью 54 ква…
$147,059
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 73 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 10-й Сбор…
$255,882
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/8
2 спальни, 2 ванные комнаты, 108 м2 в Sunset Boulevard Residence • 2 спальни, 2 ванные ком…
$205,879
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 31/54
1 спальня с видом на море в Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat …
$291,176
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 33/46
The Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale The Riviera Jomtien.  Type Studio Siz…
$117,645
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 14/20
THE AXIS CONDOMINIUM  TAPRAYA ROAD      •2 bedroom 2 bathroom •68 sq.m  •14 floor  •Bui…
$170,630
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 12/36
Тип: 3 спальни 2 ванные комнатыРазмер: 175 м2Оригинальное название: Foreign QuotaПол: 12-йСт…
$392,512
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/31
1-комнатная квартира 55 м2 в Baan Plai Haad - Паттайя • 1 спальня • 55 м2 • Этаж 20-й •…
$164,705
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/54
Продается кондоминиум Northpoint, 1 спальняТип: 2 спальни Площадь: 102 кв. м Иностранное наз…
$455,882
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Полностью меблированная студия в аренду/продажу площадью 38 квадратных метров, расположенная…
$173,530
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/24
Высотный кондоминиум в районе Кози-Бич. Рядом с кондоминиумом есть тренажерный зал, 2 бассей…
$67,647
Оставить заявку
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 14/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 14-й Плата з…
$558,821
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 35/54
1 спальня 1 ванная комната в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип: 1 спальня 1 ванна…
$308,824
Оставить заявку
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/36
Кондоминиум Park Beach  Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Продается …
$97,059
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти