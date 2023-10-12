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Кондо с видом на море в Чонбури, Таиланд

Паттайя
16
Кондо В архив
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4 объекта найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Замечательный комплекс расположенный в центре Паттайи обладает уникальной архитектурой в дре…
€69,594
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Olympus City Garden -  роскошный автономный жилой парк в самом сердце Паттайи. Проект распол…
€106,560
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 67
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
€74,463
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/24
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
€77,001

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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