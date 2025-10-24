Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Хавея
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы у моря в Хавее, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры в комплексе с бассейном в Хавее, Аликанте Откройте для себя просторные кв…
$595,331
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Хавея, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Хавея, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры в комплексе с бассейном в Хавее, Аликанте Откройте для себя просторные кв…
$421,258
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти