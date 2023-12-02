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Жильё в Valle del Guadalhorce, Испания

2 объекта найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Alhaurin de la Torre, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Alhaurin de la Torre, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
Загородный Дом (Финка) с 6-ю Спальнями в Тихом Месте в Алаурин-де-ла-Торре Эта усадьба распо…
€450,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с Terrace, с Schools, с Bright в Cartama, Испания
Квартира 3 спальни с Terrace, с Schools, с Bright
Cartama, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
квартира - Cártama (CÁRTAMA PUEBLO) , Общая площадь 102m2, 6m2, 3 Кол-во спален, 2 Количест…
€148,470
в месяц
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Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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