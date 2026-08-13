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Жилье в Valle del Guadalhorce, Испания

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квартиры
3
дома
3
6 объектов найдено
Квартира в Alhaurin el Grande, Испания
Квартира
Alhaurin el Grande, Испания
Земельные участки с потрясающими видами природы в Альхаурин-эль-Гранде-эль-Гранде, расположе…
$180,705
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Дом 5 комнат в Almogia, Испания
Дом 5 комнат
Almogia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот дом расположен в Альмогии, небольшой белой деревне недалеко от Малаги. Он предлагает п…
$287,296
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Дом 6 спален в Алаурин-де-ла-Торре, Испания
Дом 6 спален
Алаурин-де-ла-Торре, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Добро пожаловать на незабываемый опыт жизни в Малаге. Это изысканное свойство охватывает 595…
$1,79 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Cartama, Испания
Квартира 4 комнаты
Cartama, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира расположена на верхнем этаже здания с лифтом и была недавно отремонтирована, по…
$277,430
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Вилла в Alhaurin el Grande, Испания
Вилла
Alhaurin el Grande, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
ALHAURIN GRANDE Great Investment opportunity. Very big Villa with more then 10 bedrooms, Sta…
$3,60 млн
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Квартира 3 спальни в Cartama, Испания
Квартира 3 спальни
Cartama, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
квартира - Cártama (CÁRTAMA PUEBLO) , Общая площадь 102m2, 6m2, 3 Кол-во спален, 2 Количест…
$146,945
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Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

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