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Квартиры и апартаменты в Valle del Guadalhorce, Испания

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3 объекта найдено
Квартира в Alhaurin el Grande, Испания
Квартира
Alhaurin el Grande, Испания
Земельные участки с потрясающими видами природы в Альхаурин-эль-Гранде-эль-Гранде, расположе…
$180,705
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Квартира 4 комнаты в Cartama, Испания
Квартира 4 комнаты
Cartama, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира расположена на верхнем этаже здания с лифтом и была недавно отремонтирована, по…
$277,430
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Квартира 3 спальни в Cartama, Испания
Квартира 3 спальни
Cartama, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
квартира - Cártama (CÁRTAMA PUEBLO) , Общая площадь 102m2, 6m2, 3 Кол-во спален, 2 Количест…
$146,945
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Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

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