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Квартиры в Valle del Guadalhorce, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с Terrace, с Schools, с Bright в Cartama, Испания
Квартира 3 спальни с Terrace, с Schools, с Bright
Cartama, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
квартира - Cártama (CÁRTAMA PUEBLO) , Общая площадь 102m2, 6m2, 3 Кол-во спален, 2 Количест…
€148,470

Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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