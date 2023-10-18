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Дома в Valle del Guadalhorce, Испания

2 объекта найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Alhaurin de la Torre, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Alhaurin de la Torre, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
Загородный Дом (Финка) с 6-ю Спальнями в Тихом Месте в Алаурин-де-ла-Торре Эта усадьба распо…
€450,000
Вилла 8 спален с Spalni в Pizarra, Испания
Вилла 8 спален с Spalni
Pizarra, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Wonderful country house with 46,000 m2 in Coin, facing the river, 30 km from Malaga and Marb…
€2,25 млн

Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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