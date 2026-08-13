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Дома в Valle del Guadalhorce, Испания

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3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Almogia, Испания
Дом 5 комнат
Almogia, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот дом расположен в Альмогии, небольшой белой деревне недалеко от Малаги. Он предлагает п…
$287,296
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Дом 6 спален в Алаурин-де-ла-Торре, Испания
Дом 6 спален
Алаурин-де-ла-Торре, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Добро пожаловать на незабываемый опыт жизни в Малаге. Это изысканное свойство охватывает 595…
$1,79 млн
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Вилла в Alhaurin el Grande, Испания
Вилла
Alhaurin el Grande, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
ALHAURIN GRANDE Great Investment opportunity. Very big Villa with more then 10 bedrooms, Sta…
$3,60 млн
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Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

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