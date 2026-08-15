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Дома с бассейном в Торревьехе, Испания

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12 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Прекрасная вилла, готовая к заселению, с террасой на крыше, частным бассейном и садом недале…
$499,175
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Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла под ключ с частным бассейном, большой террасой и потрясающим видом, распо…
$1,85 млн
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Невероятно красивый и полностью отремонтированный полуотдельный дом с виллой в популярном ра…
$541,945
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Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 466 м²
Удивительная новая коллекция роскошных вилл премиум-класса с большим частным бассейном, боль…
$740,075
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Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Роскошная современная вилла с красивым дизайном интерьера, частным бассейном и солнечной тер…
$480,530
НДС
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Откройте для себя эту фантастическую возможность в одном из самых тихих и востребованных рай…
$454,573
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Удивительная новая коллекция роскошных вилл премиум-класса, каждая из которых имеет собствен…
$642,357
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Мы представляем эту красивую отдельно стоящую виллу на продажу в эксклюзивной урбанизации Эл…
$558,469
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном…
$376,070
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот светлый и уютный двухквартирный дом, расположенный в одном из самых п…
$279,822
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Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная рядом …
$665,521
НДС
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