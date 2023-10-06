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Дома с бассейном в Торревьеха, Испания
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Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Торревьеха, Испания
3
143 м²
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ! 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торревьеха…
€620,000
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Дом 4 спальни с бассейном
Торревьеха, Испания
4
154 м²
Виллы расположены в Торревьехе, в жилом комплексе в 300 метрах от пляжа. Все самые необходи…
€475,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Торревьеха, Испания
4
200 м²
ПОСЛЕДНЯЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ!Приблизительно 360 м2 земельного участка и 200 м2 строительной п…
€699,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Торревьеха, Испания
3
170 м²
La Joya - это проект 2 эксклюзивных домов в престижной урбанизации La Veleta, в Торревьехе…
€459,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Торревьеха, Испания
3
320 м²
4 виллы с частным бассейном на второй линии от моря в урбанизации Los Frutales.В доме 3 спа…
€560,000
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Дом 3 спальни с бассейном
Торревьеха, Испания
3
320 м²
4 виллы с частным бассейном на второй линии от моря в урбанизации Los Frutales. В доме 3 сп…
€560,000
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Дом 5 спален с бассейном
Торревьеха, Испания
5
306 м²
Эффектная отдельная вилла в престижной урбанизации Велета, всего в 100 метрах от моря, с ви…
€590,000
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Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
6
283 м²
Прекрасная вилла с видом на море расположена в городе Торревьеха на юге Коста Бланки. Общая…
€1,45 млн
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