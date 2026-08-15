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Продажа готового бизнеса в Торревьехе, Испания

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коммерческая недвижимость
48
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1 объект найдено
Готовый бизнес 110 м² в Торревьеха, Испания
Готовый бизнес 110 м²
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Просторное коммерческое помещение в самом центре Торревьехи, с 1 ванной комнатой, готовое по…
$182,250
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