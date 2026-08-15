Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Торревьеха
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры на берегу моря в Торревьехе, Испания

;
пентхаусы
354
однокомнатные
309
двухкомнатные
1311
трехкомнатные
684
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$325,948
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$258,909
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Современные квартиры с 1 и 2 спальнями и частными террасами в центре Торревьехи Новый жилой …
$369,870
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
3-комнатная квартира на первой линии пляжа Плайя-дель-Кура в Торревьехе. Квартира с 3 спальн…
$389,479
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в La Mata, Испания
Квартира 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная квартира первого этажа с прямым видом на море. Расположенный в La Playa de la Mat…
$425,055
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями и общим бассейном рядом с пляжем в Торревьехе Жилой комплекс расп…
$341,377
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями и общим бассейном рядом с пляжем в Торревьехе Жилой комплекс расп…
$517,952
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Жизнь у моря никогда не была такой реальной. Мы представляем вам этот впечатляющий дом на ли…
$389,628
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Апартаменты люкс-класса с 2–4 спальнями в Ла-Мата с видом на море Этот бутик-комплекс распол…
$650,063
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Современный пляжный пентхаус с террасой на крыше и общим бассейном всего в 200 метрах от мор…
$393,516
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 4 комнаты в La Mata, Испания
Пентхаус 4 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 6/6
Элитный роскошный пляжный пентхаус с видом на море, большой террасой на крыше и бассейном вс…
$1,09 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями и общим бассейном рядом с пляжем в Торревьехе Жилой комплекс расп…
$276,633
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающи…
$366,226
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями на 1 линии моря в Пунта Прима. Квартира с панорамными видами на море.…
$558,059
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями рядом с морем в районе Пунта Прима. Квартира с панорамными видами на …
$462,724
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Vivienda en Venta al Lado Del Mar с садом или солярием, гаражом, 3 бассейнами, фитнес-центро…
$436,862
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мор…
$461,802
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1
Роскошные апартаменты на берегу моря с видом на море, большой террасой и общим бассейном, вс…
$491,448
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторные апартаменты на второй линии пляжа Acequión в Торревьехе. Мы представляем просторн…
$182,833
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Апартаменты люкс-класса с 2–4 спальнями в Ла-Мата с видом на море Этот бутик-комплекс распол…
$713,344
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Городской пляжный пентхаус с большой крышей, видом на море, бассейном и сауной, всего в 200 …
$369,210
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на первом этаже с садом, бассейном, тренажерным залом и баром на открытом воздухе, …
$328,990
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
Прекрасные апартаменты на берегу моря с общей террасой на крыше и бассейном, идеально распол…
$333,673
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новые квартиры в инновационном проекте недалеко от моря в Торревьехе Добро пожаловать в н…
$305,991
Оставить заявку
Realting.com
Перейти