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Квартиры с видом на море в Торревьеха, Испания

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252 объекта найдено
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/6
Представляем пентхаус с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престижны…
€145,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Представляем комфортабельную квартиру на третьем этаже в городе Торревьеха в районе Пунта Пр…
€119,000
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
Представляем квартиру на первом этаже в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€96,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 3/5
Апартаменты в Ла Реколета, Пунта Прима в одном из самых привилегированных комплексов района …
€399,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
Представляем квартиру с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижн…
€87,260
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6
Представляем просторную квартиру в городе Торревьеха, всего в 20 метрах от моря. Торревьеха …
€233,000
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, всего в 200 от моря. Торревьеха – популярный испа…
€135,900
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Представляем просторную квартиру в городе Торревьеха, всего в 12 метрах от моря.Торревьеха –…
€272,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
Представляем квартиру в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€89,900
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в шаге от Playa del Acequión в городе Торревьеха.Торрев…
€84,900
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Представляем комфортабельные апартаменты с видом на море в городе Торревьеха. Квартира в отл…
€112,260
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Представляем просторную квартиру в городе Торревьеха, всего в 1 км от моря. Торревьеха – поп…
€97,260
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Представляем квартиру в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижный район с самым…
€217,400
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
Представляем квартиру в центре города Торревьеха, район Playa del Cura. Расстояние до моря -…
€139,999
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4
Представляем квартиру в центре города Торревьеха, район Playa del Cura. Расстояние до моря -…
€124,900
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Представляем квартиру в центре города Торревьеха. Расстояние до моря - 750 м.В квартире общ…
€135,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4
Представляем комфортабельные апартаменты с видом на море в городе Торревьеха. Квартира в отл…
€120,260
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Представляем квартиру на четвертом этаже в шаге от Playa del Acequión в городе Торревьеха.То…
€159,900
Квартира 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
Представляем квартиру в городе Торревьеха, район Ла Мата. Ла Мата - престижный район с самым…
€77,900
Квартира 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2
Представляем квартиру в центре города Торревьеха. Торревьеха – популярный испанский курортны…
€87,000
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем квартиру в центре города Торревьеха. Торревьеха – популярный испанский курортны…
€97,260
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