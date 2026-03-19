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Жилой квартал Residencial Pacaraima

Torremolinos, Испания
от
$733,784
;
16
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ID: 39272
ID новостройки на Realting
In CRM: 225540940
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Torremolinos
  • Адрес
    Calle de la Cordera, SOFIA

О комплексе

Перевод
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A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, with spacious terraces designed for every day of the year. Exclusive communal areas to share, storage rooms and parking spaces for cars and motorbikes. Perfectly equipped homes, with fitted kitchens, air conditioning with Airzone type segmentation, aerothermics, motorised blinds, among other features. All the comforts for you and your loved ones. In its communal areas, the residential complex has fully updated spaces for modern life: landscaped areas, multifunctional swimming pool with beach entrance, sunbeds in the water and swimming lane, outdoor children's area, outdoor fitness area and fully equipped Txoco area.

Местонахождение на карте

Torremolinos, Испания
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Здравоохранение
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Жилой квартал Residencial Pacaraima
Torremolinos, Испания
от
$733,784
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