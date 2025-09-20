Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Torremolinos
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Torremolinos, Испания

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 276 м² в Torremolinos, Испания
Ресторан, кафе 276 м²
Torremolinos, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Большой ресторан в хорошем месте в Торремолиносе, Малага Этот ресторан на продажу находится …
$425,713
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти