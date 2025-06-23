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Таунхаусы с гаражом в Таррагоне, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Параметры недвижимости в Таррагоне, Испания

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