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Жильё в Sueca, Испания

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом в Sueca, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с террасой, с садом
Sueca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Представляем  вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальме…
€410,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Sueca, Испания
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
€750,000
в месяц
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