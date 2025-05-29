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Таунхаусы в Sitges, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Таунхаус с видом на море в урбанизации Монгавина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Об…
$855,021
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Таунхаус в Sitges, Испания
Таунхаус
Sitges, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Таунхаус в урбанизации Лебантина города Ситжес на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 289 …
$940,524
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