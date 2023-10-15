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Дома с видом на горы в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
20
Tossa de Mar
8
Sils
3
8 объектов найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
€405,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 4
Площадь 687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
€730,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с террасой
Sils, Испания
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию предлагаются новые таунхаусы в живописной зоне La Selva на престижном гольф…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Selva

виллы

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на море
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с видом на озеро
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