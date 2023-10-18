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Коммерческая недвижимость в Сантъяго-дель-Тейде, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 2 спальни с Floor 2 в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Коммерческая 2 спальни с Floor 2
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Dream Homes Tenerife представляет на продажу эти коммерческие помещения 2 в Пуэрто-де-Сантья…
€126,000
Realting.com
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