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Жильё в Santa Maria del Cami, Испания

2 объекта найдено
Замок 4 спальни в Santa Maria del Cami, Испания
Замок 4 спальни
Santa Maria del Cami, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Добро пожаловать в эту виллу, уютно расположенную в очаровательном городке Санта-Мария-дель-…
$4,33 млн
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Замок 4 спальни в Santa Maria del Cami, Испания
Замок 4 спальни
Santa Maria del Cami, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 645 м²
Прекрасная новая вилла в стиле финка скоро появится на рынке, с замечательным энергетическим…
$4,85 млн
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