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Отели на Тенерифе, Испания

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коммерческая недвижимость
11
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1 объект найдено
Отель 13 200 м² в Ла-Оротава, Испания
Отель 13 200 м²
Ла-Оротава, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 200 м²
Продается комплекс из трех домов с плантацией винограда, площадью 13200 м2. С этой территори…
Цена по запросу
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