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Жильё в Santa Coloma de Farners, Испания

2 объекта найдено
Вилла в Santa Coloma de Farners, Испания
Вилла
Santa Coloma de Farners, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Дом в стиле рустико в городе Сант Фелю де Бишалеу в провинции Жирона. Общая площадь 228 м.кв…
$855,021
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Вилла в Santa Coloma de Farners, Испания
Вилла
Santa Coloma de Farners, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Дом в стиле рустико в городе Сан Грегори в провинции Жирона. Общая площадь 500 м.кв. на терр…
$900,623
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