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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания

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3 объекта найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
We have this exclusive chalet for sale in the Los Girasoles area, it has a living room with …
€810,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 191 м²
Fantastic villa for sale in the Los Girasoles area, spacious living room with fireplace, fiv…
€325,000
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
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