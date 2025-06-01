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Коммерческая недвижимость в Sant Just Desvern, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 205 м² в Sant Just Desvern, Испания
Коммерческое помещение 2 205 м²
Sant Just Desvern, Испания
Площадь 2 205 м²
Офисное здание на стадии строительства в городе Сант Жюст Десверн в ближайшем пригороде Барс…
$7,98 млн
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