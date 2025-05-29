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Коммерческая недвижимость в San Pedro Alcantara, Испания

4 объекта найдено
Офис 52 м² в San Pedro Alcantara, Испания
Офис 52 м²
San Pedro Alcantara, Испания
Площадь 52 м²
Отличная инвестиционная возможность! Офис для продажи в Aloha Garden, идеально подходит для …
$277,155
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Коммерческое помещение в San Pedro Alcantara, Испания
Коммерческое помещение
San Pedro Alcantara, Испания
Три смежных здания площадью 382 кв.м. еще 332 кв.м. еще 332 кв.м. Всего 1046 м2. Идеально по…
$781,659
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Коммерческое помещение 500 м² в San Pedro Alcantara, Испания
Коммерческое помещение 500 м²
San Pedro Alcantara, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Выгодное инвестирование! Парковка расположена в центре города и пользуется спросом среди нас…
$1,77 млн
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Коммерческое помещение в San Pedro Alcantara, Испания
Коммерческое помещение
San Pedro Alcantara, Испания
Коммерческое здание, распределенное на трех этажах, размерами: Первый этаж 649 м2. Шоу-рум и…
$1,02 млн
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