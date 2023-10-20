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Пентхаусы в San Miguel de Abona, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Пентхаус 4 спальни с садом в San Miguel de Abona, Испания
Пентхаус 4 спальни с садом
San Miguel de Abona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В продаже прекрасный пентхаус, который располагается в Las Chafiras. Пентхаус находится на 3…
€169,000
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