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Жильё в Roses, Испания

4 объекта найдено
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Roses, Испания
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Roses, Испания
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на город и горы. Дом состоит …
€1,20 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 5
Площадь 410 м²
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…
€495,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
€399,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
€309,000
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