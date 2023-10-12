Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Rojales
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Rojales, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
€492,500
Realting.com
Перейти