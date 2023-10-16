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Коммерческая недвижимость в Мурсия (автономная область), Испания

Картахена
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5 объектов найдено
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 1 430 м²
Количество этажей 2
Коммерческое Здание Целиком с 13 Помещениями в Картахене, Мурсия Коммерческая недвижимость н…
€1,50 млн
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Площадь 110 м²
Этаж 1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€480,000
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€275,000
Отель с Spalni в San Javier, Испания
Отель с Spalni
San Javier, Испания
Шикарный четырезвёздочный отель-СПА в Ла Манга, в первой линии Средиземного моря, с ви…
€14,90 млн
Отель 40 спален в San Pedro del Pinatar, Испания
Отель 40 спален
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 40
Площадь 2 500 м²
  Трехзвездочный отель в рабочем состоянии , открыт для   туристов круглый год. Имеет …
€3,70 млн
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