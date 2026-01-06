Показать объекты на карте Показать объекты списком
Аренда домов на длительный срок в автономном сообществе Валенсия, Испания

Аликанте
4
Марина-Баха
3
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Дом в аренду в выгодном месте в Ориуэле Этот дом находится в Ла-Зении – одном из самых привл…
$1,758
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, Терраса на крыше, парковка, частный бассейн, вид на горы, Балкон
$5,247
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Потрясающая вилла с 4 спальнями, абсолютно новая, расположена в эксклюзивной элитной жилой у…
$5,207
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Альтеа, Испания
Вилла 5 спален
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Роскошная вилла доступна для аренды в эксклюзивном районе Сьерра-де-Альтеа, идеально подходя…
$5,852
в месяц
Оставить заявку
Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

виллы

Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
