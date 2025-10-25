Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом
  5. Терраса

Долгосрочная аренда домов с террасой в Испании

автономное сообщество Валенсия
3
Аликанте
3
Марина-Баха
3
2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, Терраса на крыше, парковка, частный бассейн, вид на горы, Балкон
$5,247
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Вилла 5 спален в Альтеа, Испания
Вилла 5 спален
Альтеа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Роскошная вилла доступна для аренды в эксклюзивном районе Сьерра-де-Альтеа, идеально подходя…
$5,852
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Испании

виллы

Параметры недвижимости в Испании

с гаражом
с садом
с видом на горы