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Виллы в Pajara, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€329,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
€389,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Pajara, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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