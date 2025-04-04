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Жильё в Овьедо, Испания

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Овьедо, Испания
Дом 5 комнат
Овьедо, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в желанном районе Буэнависта, Овьедо…
$415,249
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
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Параметры недвижимости в Овьедо, Испания

Недорогая
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