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Квартиры с видом на море в Orihuela, Испания

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152 объекта найдено
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 10
Квартира с одной спальней с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehes…
€92,500
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Продаются апартаменты расположенные в живописном городке Dehesa de Campoamor на побережье К…
€185,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/4
Предлагаем Вам апартаменты площадью 97 м2, терраса с панорамными видами на бассейн и парк. С…
€325,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Представляем квартиру с двумя спальнями в Ориуэла Коста. Квартира площадью 75 кв. м. состои…
€186,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5
Квартира с одной спальней с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehes…
€96,000
Квартира 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Представляем двухуровневую квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние …
€448,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем апартаменты в закрытом жилом комплексе на первой линии Средиземного моря в Кабо…
€299,900
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Представляем квартиру с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de Campoamor. Рассто…
€275,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем квартиру с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de Campoamor. Рассто…
€269,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 100 …
€229,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Представляем апартаменты в закрытом жилом комплексе на первой линии Средиземного моря в Кабо…
€189,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
Представляем квартиру на первом этаже на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояни…
€169,900
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Представляем новую просторную двухкомнатную квартиру на первом этаже в городе Campoamor. Ca…
€169,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 8
Представляем комфортабельную квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояни…
€159,900
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартира с двумя спальнями с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehe…
€129,000
Квартира 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€85,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3
Представляем квартиру с двумя спальнями в урбанизации Ломас де Кабо Роиг. Квартира в хорошем…
€106,000
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Представляем светлую уютную квартиру на берегу моря в Деэса де Кампоамор.Расстояние до моря …
€285,000
Квартира 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
Красивый двухуровневый пентхаус с видом на море в районе Кабо РоигАпартаменты расположены в …
€215,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
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