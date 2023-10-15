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Квартиры с видом на море в Orihuela, Испания
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152 объекта найдено
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Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
1
1
54 м²
2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
67 м²
1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
51 м²
4
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
91 м²
4
Апартаменты с тремя спальнями на первой линии моря в городе Dehesa de Campoamor. Dehesa de C…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
81 м²
5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
35 м²
10
Квартира с одной спальней с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehes…
€92,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
69 м²
8/10
Продаются апартаменты расположенные в живописном городке Dehesa de Campoamor на побережье К…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
97 м²
2/4
Предлагаем Вам апартаменты площадью 97 м2, терраса с панорамными видами на бассейн и парк. С…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
75 м²
4
Представляем квартиру с двумя спальнями в Ориуэла Коста. Квартира площадью 75 кв. м. состои…
€186,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
40 м²
5
Квартира с одной спальней с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehes…
€96,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
130 м²
2
Представляем двухуровневую квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние …
€448,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
90 м²
Представляем апартаменты в закрытом жилом комплексе на первой линии Средиземного моря в Кабо…
€299,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
96 м²
Представляем квартиру с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de Campoamor. Рассто…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
Представляем квартиру с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de Campoamor. Рассто…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
65 м²
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 100 …
€229,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
65 м²
Представляем апартаменты в закрытом жилом комплексе на первой линии Средиземного моря в Кабо…
€189,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
65 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояни…
€169,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
78 м²
1
Представляем новую просторную двухкомнатную квартиру на первом этаже в городе Campoamor. Ca…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
105 м²
8
Представляем комфортабельную квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояни…
€159,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
65 м²
Квартира с двумя спальнями с видом на море и сосновый лес в городе Dehesa de Campoamor. Dehe…
€129,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
2
1
40 м²
Представляем квартиру на берегу моря в городе Dehesa de Campoamor. Расстояние до моря - 1 км…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
71 м²
3
Представляем квартиру с двумя спальнями в урбанизации Ломас де Кабо Роиг. Квартира в хорошем…
€106,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
Представляем светлую уютную квартиру на берегу моря в Деэса де Кампоамор.Расстояние до моря …
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
70 м²
3/3
Красивый двухуровневый пентхаус с видом на море в районе Кабо РоигАпартаменты расположены в …
€215,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
4
2
144 м²
1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
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