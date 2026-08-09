Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Ориуэла
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры на берегу моря в Ориуэле, Испания

;
пентхаусы
75
однокомнатные
21
двухкомнатные
432
трехкомнатные
227
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/9
2- и 3-комнатные квартиры с видом на море в Пунта Прима, Коста-Бланка Коста-Бланка предлагае…
$343,606
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Роскошная квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в Вильямартине. Она имеет большие т…
$358,361
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира с 3 спальнями на первом этаже в Плайя-Фламенка, Ориуэла-Коста, с большой террасой и…
$680,446
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус в Ориуэла, Испания
Пентхаус
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный пентхаус с 3 спальнями и частным солярием в Вильямартине. Роскошный пентхаус с 3 с…
$444,249
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1
Квартира с 2 спальнями на первом этаже в Пунта-Прима, в шаговой доступности от пляжа Предлаг…
$332,847
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Двухкомнатная квартира в 5 минутах от моря. . Апартаменты на седьмом этаже с двумя спальнями…
$324,372
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 9
2- и 3-комнатные квартиры с видом на море в Пунта Прима, Коста-Бланка Коста-Бланка предлагае…
$511,333
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 9
2- и 3-комнатные квартиры с видом на море в Пунта Прима, Коста-Бланка Коста-Бланка предлагае…
$372,725
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 9
2- и 3-комнатные квартиры с видом на море в Пунта Прима, Коста-Бланка Коста-Бланка предлагае…
$435,623
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
(Показанная цена всегда указана в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость составляет…
$377,297
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ориуэла, Испания
Квартира 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Двухкомнатные апартаменты с видом на море в Ориуэла Коста Добро пожаловать в эти потрясаю…
$353,231
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$359,402
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Penthouses in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$481,086
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ориуэла, Испания
Квартира 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Apartments in Orihuela Costa, Costa Blanca 24 homes with wonderful common areas, a green and…
$315,784
Оставить заявку
Realting.com
Перейти