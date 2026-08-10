Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Ontinyent
  4. Жилая

Жилье в Ontinyent, Испания

;
2 объекта найдено
Вилла в Ontinyent, Испания
Вилла
Ontinyent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Усадьба расположена в Онтеньенте (Валенсия) менее чем в 1 км от города (80 км до Валенсии и …
$599,900
Оставить заявку
Вилла в Ontinyent, Испания
Вилла
Ontinyent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Это старинная усадьба, датируемая второй половиной девятнадцатого века. Полностью отремонтир…
$576,776
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти