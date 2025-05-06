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Виллы с гаражом в Noroeste, Испания

Calasparra
24
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5 объектов найдено
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$408,920
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$321,684
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$336,950
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Detached villas in Calasparra, Murcia A luxury complex of 8 homes, with a large private pool…
$381,659
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Параметры недвижимости в Noroeste, Испания

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