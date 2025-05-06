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Виллы с садом в Noroeste, Испания

Calasparra
24
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2 объекта найдено
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$454,776
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$421,089
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Параметры недвижимости в Noroeste, Испания

с гаражом
с террасой
Недорогая
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