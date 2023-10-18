ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Noroeste
Квартиры
Квартиры в Noroeste, Испания
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
2
170 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
€787,438
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с Lift
Canet d en Berenguer, Испания
4
3
103 м²
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. Его расположение позволяет вам на…
€652,868
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
3
3
146 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~…
€335,820
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Малага, Испания
2
3
2 спальни 3 ванные комнаты 1-й этаж MAGNA MARBELLA ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 1.800 € в месяц, в ка…
€463,377
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3
2
155 м²
Высококачественный пентхаус с 3-мя спальнями и 2-мя ванными комнатами. Ориентаци…
€745,010
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Барселонес, Испания
3
2
Шикарная квартира на первой линии моря с головокружительными видами на море . Расположена в …
€1,39 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
83 м²
ЖИЛЬЕ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ~ ~ в Пунта Прима, Торревьеха, с эксклюзивным видом на море и пляж…
€384,863
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Santa Pola, Испания
2
80 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА ПОЛАМОдерН закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков …
€250,006
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
3
2
155 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой
Испания, Испания
4
400 м²
Современная вилла, расположенная в районе Алтея, Испания, имеет минималистический дизайн и о…
€852,083
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
4
5
434 м²
Продаются 4 виллы современной архитектуры, на Золотой Миле Марбельи, всего в 100 м от пляжа …
€3,49 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
4
3
300 м²
Прекрасные таунхаусы в закрытом жилом комплексе в городе Премия де Дальт на побе…
€516,921
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Noroeste, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL