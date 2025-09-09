  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Orihuela
  Вилла Потрясающая вилла в Ориуэла с 4 спальнями, бассейном и солярием

Вилла Потрясающая вилла в Ориуэла с 4 спальнями, бассейном и солярием

Orihuela, Испания
от
$1,59 млн
;
45
ID: 27677
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Orihuela

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2020

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Современная вилла с 4 спальнями, бассейном и джакузи в Ориуэла-Коста

Расположенная в одном из самых престижных районов Коста-Бланки, эта элегантная вилла предлагает высокий уровень комфорта и стиль жизни в Ориуэла-Коста. Регион славится своим средиземноморским климатом, развитым международным сообществом и удобной близостью к пляжам, полям для гольфа и торговым центрам.

Вилла на продажу в Ориуэле, Аликанте, расположена рядом с повседневной инфраструктурой: супермаркет — в 700 метрах, аптека — в 1,1 км, рестораны и кафе — в 1,3 км, а ближайшая школа — в 1,8 км. До пляжа Плайя Фламенка — всего 2,5 км, до торгового центра Zenia Boulevard — 3,2 км. Гольф-клуб Villamartín находится в 4,5 км, Las Colinas — в 8,7 км. До прибрежного города Торревьеха — 10,4 км, международный аэропорт Мурсии расположен в 51 км, а аэропорт Аликанте — в 53,6 км.

Вилла находится в тихом и ухоженном жилом районе, обеспечивая уединение и комфорт рядом с активной городской жизнью. Участок площадью 676 м² украшен зелеными насаждениями и оборудован бассейном в пляжном стиле со встроенным джакузи, зоной для загара и уютной зоной отдыха — все идеально подходит для приема гостей и отдыха на свежем воздухе.

Площадь виллы составляет 227 м². Внутреннее пространство включает просторную гостиную и столовую открытой планировки с высокими потолками и панорамными окнами, наполняющими дом естественным светом. Современная кухня полностью оборудована и гармонично соединена с основной жилой зоной — идеальное решение для ежедневного комфорта и приёма гостей. В доме 4 просторные спальни со встроенными шкафами или гардеробными и 5 ванных комнат, оформленных с использованием отделки премиум-класса. Также в наличии собственный солярий с панорамным видом и закрытый гараж для безопасной парковки.


ALC-01099

Местонахождение на карте

Orihuela, Испания
Образование
Здравоохранение



