Вилла Виллы в Финестрате с бассейном, парковкой и большой общей зоной

Отдельные виллы с 4 спальнями, частными бассейнами и подземной парковкой в Финестрате

Элегантные современные виллы расположены в живописном городке Финестрат – жемчужине провинции Аликанте на испанском побережье Коста-Бланка. Финестрат славится своим потрясающим сочетанием безмятежных пляжей и горных вершин Пуиг-Кампана с ее очаровательной старой деревней у подножия и Кала-де-Финестрат на побережье. В этом городке органично сочетаются богатая историческая атмосфера и красивая природа, что делает его идеальным местом отдыха для тех, кто жаждет спокойствия, но при этом хочет быть ближе к динамичному Бенидорму.

Виллы на продажу в Финестрате, Аликанте, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от первоклассного поля для гольфа и всего в пяти минутах езды от обширного торгового комплекса, изобилующего магазинами и супермаркетами на любой вкус. Близлежащие транспортные развязки, включая удобную автобусную остановку, обеспечивают легкое сообщение. Бенидорм, крупнейший город по соседству, находится в паре минут езды. Здесь есть парк развлечений Terra Mítica и все необходимые объекты инфраструктуры, включая школы и больницы.

Комплекс вилл может похвастаться первоклассной общей территорией, где есть просторный полуолимпийский 25-метровый бассейн, детские площадки, корты для большого тенниса, открытый и закрытый тренажерный зал, коворкинг-зоны, площадки для игры в петанк и многоцелевой зал для проведения общественных собраний и мероприятий. На большом участке площадью 556 м² расположены огороженная парковка, частный бассейн, просторные террасы и солярий на крыше с зоной отдыха и несколькими солнечными батареями.

Современные виллы состоят из 3 уровней. На цокольном этаже находятся две большие спальни со встроенными шкафами, ванная комната с душевой кабиной, прачечная, парковка и вторая гостиная. На первом этаже есть еще две спальни со шкафами, гардеробными и ванными комнатами, еще одна общая ванная комната, кухня и столовая открытого плана, а также большая гостиная.

ALC-00969