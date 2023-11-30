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Виллы в Нерха, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Нерха, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Нерха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Роскошные отдельно стоящие дома в Нерха Малага Ознакомьтесь с объектами недвижимости, выста…
€1,20 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
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