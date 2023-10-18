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Бунгало в Мурсия, Испания

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мурсия, Испания
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мурсия, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Виллы с Просторным Дизайном и Панорамным Видом на Поле для Гольфа в Мурсии, Коста-Калида Отд…
€344,000

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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