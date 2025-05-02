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Таунхаусы в Maresme, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Teia, Испания
Таунхаус
Teia, Испания
Количество спален 5
Площадь 253 м²
Промоушен новостройка расположен в эксклюзивном районе, в 15 минутах ходьбы от центра Тейи и…
$817,005
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Параметры недвижимости в Maresme, Испания

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