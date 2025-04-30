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Пентхаусы у моря в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
9
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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Малага, Испания
Пентхаус 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$2,08 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Топовом Месте Малаги. Квартиры на первом этаже с панор…
$1,79 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 30
Квартиры с Панорамным Видом, Расположенные в Малаге, Испания Квартиры с панорамным видом на …
$1,22 млн
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Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

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