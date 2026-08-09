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Коммерческая недвижимость в Lower Emporda, Испания

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7 объектов найдено
Коммерческое помещение в Sant Sadurni de lHeura, Испания
Коммерческое помещение
Sant Sadurni de lHeura, Испания
Эксклюзивный гостиничный комплекс 4*S, состоящий из типичного каталонского фермерского дома …
$14,42 млн
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Отель в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Отель
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
$8,00 млн
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Агентство
Scat Realty
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Коммерческое помещение 350 м² в Llafranc, Испания
Коммерческое помещение 350 м²
Llafranc, Испания
Площадь 350 м²
Станция технического обслуживания на участке площадью 1808 м², из которых 350 м² застроено (…
$2,50 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 865 м² в la Pera, Испания
Коммерческое помещение 865 м²
la Pera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 865 м²
Отель-бутик в самом сердце Байш Эмпорда вблизи города Пуболь. Средневековая Масия переделанн…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 6 658 м² в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Коммерческое помещение 6 658 м²
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Площадь 6 658 м²
Отель 4 звезды в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Расположен в пешей д…
$11,62 млн
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Коммерческое помещение в Sant Antoni, Испания
Коммерческое помещение
Sant Antoni, Испания
Уникальная инвестиционная возможность: многофункциональный коммерческий комплекс в стратегич…
$1,74 млн
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Коммерческое помещение 685 м² в la Bisbal dEmporda, Испания
Коммерческое помещение 685 м²
la Bisbal dEmporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 685 м²
Семейный отель в средневековом городке в красивом регионе Байш Эмпорда в провинции Жирона. О…
$1,03 млн
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