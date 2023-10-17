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Коммерческая недвижимость в Lower Emporda, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Коммерческая
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Platja d’Aro, является элитным местом для проживания и покупки второго жилья, как у русского…
€3,82 млн
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Rupia, Испания
Отель 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Rupia, Испания
Количество спален 5
Площадь 523 м²
Количество этажей 2
Площадь дома – 523 м2. Площадь участка – 769 м2. 5 спален. 5 ванных комнат + туалет. Этот с…
€980,000
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты с парковкой, в центре города, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
€215,000
Realting.com
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