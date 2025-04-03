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Виллы с садом в la Vall d Albaida, Испания

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1 объект найдено
Вилла с садом в Castello de Rugat, Испания
Вилла с садом
Castello de Rugat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
$63,984
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Параметры недвижимости в la Vall d Albaida, Испания

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