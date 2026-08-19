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Квартиры и апартаменты с террасой в la Ribera Baixa, Испания

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Cullera
29
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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Cullera, Испания
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Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Код 20260724090758 Продажа современной квартиры-студии площадью 30,66 м² в новом жилом комп…
$150,243
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Код 20260724100735 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя спальнями и двумя балконами в …
$384,331
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102440 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями и двумя б…
$395,823
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101724 Функциональная квартира-студия с просторным балконом в новом жилом компл…
$222,208
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Код 20260724101229 Двухкомнатная квартира с отдельной спальней и просторным балконом в жило…
$303,591
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Квартира 3 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 3 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
Код 20260724094516 Просторная трёхкомнатная квартира с двумя отдельными спальнями в строяще…
$297,938
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102046 Современная двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконам…
$311,897
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код 20260724095904 Светлая двухкомнатная квартира с отдельной спальней и двумя балконами в …
$293,980
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Квартира 2 комнаты в Cullera, Испания
Квартира 2 комнаты
Cullera, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Код Современная двухкомнатная квартира с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cul…
$294,707
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Квартира 1 комната в Cullera, Испания
Квартира 1 комната
Cullera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Код 20260724102903 Современная студия с просторным балконом в строящемся комплексе NŌA Cull…
$228,854
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Типы недвижимости в la Ribera Baixa

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