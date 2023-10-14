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Виллы с видом на горы в La Axarquia, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 4/4
Дом с Захватывающим Видом на Море с 3 Спальнями в Торроксе, Коста-дель-Соль Расположенный в …
€449,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torrox, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Фантастическая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Торроксе Торрокс, наряду с Нерх…
€459,000

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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