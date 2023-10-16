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Склады в Алаканти, Испания

Аликанте
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9 объектов найдено
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 1 731 м²
Продается коммерческое судно, расположенное в промышленной зоне Бабеля, с отличным сообщение…
€900,000
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 4 978 м²
Отличная инвестиция. Промышленный склад для продажи в Аликанте сдан в аренду, расположенный …
€2,60 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 1 156 м²
Коммерческий склад на продажу, расположенный напротив Университета Аликанте, полностью отрем…
€1,10 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 9 780 м²
Коммерческое судно для продажи в Аликанте с высокой прибыльностью на первой линии шоссе Окан…
€3,90 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 3 328 м²
Коммерческое судно для продажи в Аликанте с высокой прибыльностью расположено на первой лини…
€1,75 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 973 м²
На линии фронта дороги и перед университетом. Неф отремонтирован, в отличном состоянии и с п…
€1,50 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 2 049 м²
Промышленный склад в аренду и продажу, расположенный в промышленной зоне Llano del Espartal,…
€990,000
Склад с Autobus в Аликанте, Испания
Склад с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 1 175 м²
Большой промышленный склад общей площадью 1175 м2 в Полигоно-де-Рабаса. Это два корабля со в…
€5,800
Склад с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 688 м²
Коммерческий склад для продажи в Аликанте с независимым участком в консолидированной промышл…
€595,000

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