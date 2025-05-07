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Оформление ВНЖ Испании на 3 года с гарантией (digital nomad)

Испания Испания
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$4,650
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Оформление ВНЖ Испании на 3 года с гарантией (digital nomad)
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы
Этапы Этапы

О программе иммиграции

🇪🇸Вид на жительство в Испании 

📆на 3 года
🕒за 1-2 месяца
🏛легальные надежные основания 
✈️не нужно жить в Испании или в ЕС
👩‍👩‍👧подойдет любому 
💰стоимость 4100 евро + 700 евро пошлины.
Если нужно открывать ИП + 300 евро за оформление
➕3000 евро присоединяемый старше 18 лет (жена, муж)
🍼детям 2000 евро
📄несудимость с апостилем, диплом об образовании, выписка банк
💸Доказательство дохода и место работы мы берем на себя
Важно: при подаче нескольких человек оплата 91 евро/месяц - только с одного заявителя!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$4,650
Длительность
Длительность
36 месяцев
Требования к заявителю

Наличие гражданства Беларуси, России или иного.

Документы
Документы для заявителя

Для подачи потребуется:
1. выписка из банка с оборотами за последние 3 месяца в рублях, или в долларах или в евро (без печатей банка, просто электронная)
2. любой диплом о среднем специальном или высшем образовании (если только школа - уточнить) апостиль ставить на диплом НАДО
3. можно вести бизнес в Испании, учиться или работать. Вы будете в Испании в должности ИП
4. испанский язык никто не спрашивает, учить не нужно, за вас поговорят
5. оформление проходит в Аликанте, Мурсии и Барселоне (города близкие к аэропорту)

Важно: помогаем продлить ВНЖ в любом случае, стоимость будет зависеть от текущей ситуации за 3 года

Основание: ИТ специалист (удаленщик)

Этапы получения программы
Первый этап
от 15 дней
делаем любую визу Шенген любой страны, подойдет рабочая также оплачиваете первую часть услуг - 1500 евро 2. Документы от Вас: паспорт + диплом с апостилем (любой ВУЗ/ССУЗ) с апостилем + справка о несудимости с апостилем (с 2025 года апостиль нужен и на дипломе и на несудимости) 3. Вы прилетаете в Испанию (если не через Испанию влетаете, то нужно приехать в Испанию в любой аэропорт и взять справку о прибытии)
Второй этап
от 21 день
оплачиваете вторую часть услуг уже в Испании - 1200 евро 4. все документы только в сканированном виде мы загружаем на определенный сайт 4.1 не нужно ждать в Шенгене пока будет готово решение о выдаче ВНЖ 5. Вы улетаете в свою страну обратно и живете своей жизнью 2-3 недели или остаетесь в Испании в ожидании решения
третий этап
от 15 дней
По прошествии 2-3 недель приходит положительное решение о выдаче Вам ВНЖ и вы сдаете отпечатки пальцев (после решения записываем в полицию на сдачу биометрии и в этот день сдаете биометрию) 💵Здесь вы оплачиваете третью часть по договору 1400 евро
Четвертый этап
от 15 дней
Ожидаем еще 2-3 недели также не в Испании или в Испании и получаете ВНЖ на 3 года Далее нужно будет оплатить пошлины и сборы за открытие ИП и банковского счета в размере ориентировочно 600 евро + 300 евро.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

 Можно вести бизнес в Испании, учиться или работать. Вы будете в Испании в должности ИП.

Вы просматриваете
Оформление ВНЖ Испании на 3 года с гарантией (digital nomad)
Испания Испания
от
$4,650
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