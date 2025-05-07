Оформление ВНЖ Испании на 3 года с гарантией (digital nomad)

🇪🇸Вид на жительство в Испании
📆на 3 года
🕒за 1-2 месяца
🏛легальные надежные основания
✈️не нужно жить в Испании или в ЕС
👩👩👧подойдет любому
💰стоимость 4100 евро + 700 евро пошлины.
Если нужно открывать ИП + 300 евро за оформление
➕3000 евро присоединяемый старше 18 лет (жена, муж)
🍼детям 2000 евро
📄несудимость с апостилем, диплом об образовании, выписка банк
💸Доказательство дохода и место работы мы берем на себя
Важно: при подаче нескольких человек оплата 91 евро/месяц - только с одного заявителя!
Наличие гражданства Беларуси, России или иного.
Для подачи потребуется:
1. выписка из банка с оборотами за последние 3 месяца в рублях, или в долларах или в евро (без печатей банка, просто электронная)
2. любой диплом о среднем специальном или высшем образовании (если только школа - уточнить) апостиль ставить на диплом НАДО
3. можно вести бизнес в Испании, учиться или работать. Вы будете в Испании в должности ИП
4. испанский язык никто не спрашивает, учить не нужно, за вас поговорят
5. оформление проходит в Аликанте, Мурсии и Барселоне (города близкие к аэропорту)
Важно: помогаем продлить ВНЖ в любом случае, стоимость будет зависеть от текущей ситуации за 3 года
Основание: ИТ специалист (удаленщик)
Можно вести бизнес в Испании, учиться или работать. Вы будете в Испании в должности ИП.