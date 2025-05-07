Оформление ВНЖ Испании на 3 года с гарантией (digital nomad)

Для подачи потребуется:

1. выписка из банка с оборотами за последние 3 месяца в рублях, или в долларах или в евро (без печатей банка, просто электронная)

2. любой диплом о среднем специальном или высшем образовании (если только школа - уточнить) апостиль ставить на диплом НАДО

3. можно вести бизнес в Испании, учиться или работать. Вы будете в Испании в должности ИП

4. испанский язык никто не спрашивает, учить не нужно, за вас поговорят

5. оформление проходит в Аликанте, Мурсии и Барселоне (города близкие к аэропорту)

Важно: помогаем продлить ВНЖ в любом случае, стоимость будет зависеть от текущей ситуации за 3 года

Основание: ИТ специалист (удаленщик)