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Квартиры-студии в Гуардамар, Испания

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3 объекта найдено
Студия 1 ванная в Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
€38,500
Студия 1 ванная в Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
€48,000
Студия 1 ванная в Гуардамар, Испания
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Студия с 1 ванной комнатой, кухней, большой террасой, меблирована, рядом с пляжем и всеми ус…
€63,000
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