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Дома с видом на море в Гуардамар, Испания
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9 объектов найдено
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Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
114 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
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Дом 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
3
2
62 м²
2
Предлагаем спаренный дом в отличном состоянии в городе Торревьеха. Дом в два этажа общей пло…
€102,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
4
3
85 м²
11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Гуардамар, Испания
3
3
151 м²
€452,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Гуардамар, Испания
3
3
144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
€289,000
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Дом 3 спальни с видом на море, у моря
Гуардамар, Испания
4
3
150 м²
2
Отдельно стоящая вилла из двух этажей с 3 спальнями и 3 сан узлами. Площадь дома составляет …
€797,900
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Таунхаус 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
3
116 м²
2
Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …
€289,675
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Дом 4 спальни у моря
Гуардамар, Испания
5
4
189 м²
1
Предлагаем Вам великолепную виллу с собственным бассейном в большом комплексе с удивительным…
€467,780
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Дом 4 спальни у моря
Гуардамар, Испания
5
4
270 м²
2
Предлагаем Вам великолепную виллу с удивительным видом на море. Этот комплекс расположен в о…
€641,145
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