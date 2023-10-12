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Дома с видом на море в Гуардамар, Испания

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9 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Дом 2 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 2 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Предлагаем спаренный дом в отличном состоянии в городе Торревьеха. Дом в два этажа общей пло…
€102,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
€452,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
€289,000
Дом 3 спальни с видом на море, у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни с видом на море, у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отдельно стоящая вилла из двух этажей с 3 спальнями и 3 сан узлами. Площадь дома составляет …
€797,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам уютный таунхаус в городе Гуардамар-дель-Сегура с удивительным видом на море. …
€289,675
Дом 4 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 4 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вам великолепную виллу с собственным бассейном в большом комплексе с удивительным…
€467,780
Дом 4 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 4 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам великолепную виллу с удивительным видом на море. Этот комплекс расположен в о…
€641,145
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